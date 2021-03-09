Kars'ta yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi
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Kars'ta yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

09.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:13
Kars'ta yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

Kars'ta "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.

Kars'ta "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri kenttin belirli notalarında Kontrollü Normalleşme Dönemi "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ulaşım araçlarına yönelik denetim yaparak sürücü ve yolcuları bilgilendirdi.

Trafik ekipleri durdurdukları araçlarda "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde yapılması gerekenleri anlattı. Sürücü ve yolculardan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen konularını uymalarını istedi.

Yapılan denetimlerde, maskesi olmayan veya maskesi kullanılmayacak düzeyde olan vatandaşlar maske verildi. Sürücülere fazla yolcu almamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiği anlatıldı. - KARS

Kars'ta yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi
Kars'ta yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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