Kars'ta yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Kars'ta yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı

24.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:50
Kars'ta yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kars'ın Selim ilçesinde bir yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars'ın Selim ilçesinde bir yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır-İstanbul seferi yapan bir yolcu otobüsünü Karahamza köyü yakınlarında durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 Afganistan ve 2 Özbekistan uyruklu yakalandı.

İllegal girişten kişi başı 4 bin 350 lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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