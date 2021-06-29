Kars'ta yol yapım çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta yol yapım çalışmaları sürüyor

Kars'ta yol yapım çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars'ta yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yıllarca el vurulmamış mahallelerde yapılan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars Belediye Başkanlığı Fen İşler Müdürlüğü'nce Tayyare Meydanı Sokak'ta yol çalışması başlatıldı. Belediye ekipleri yeni yol yapımı için yol söküm çalışması başlattı.

Kars'ın en büyük mahallelerinden birisi olan Bülbül Mahallesi Tayyare Meydanı sokağa uzun yıllar el vurulmamıştı. Yol ve kaldırımları kullanılamaz olan ve yağmurlu havalarda çileye dönen sokak belediyenin yol ve kaldırım çalışmasıyla baştan aşağıya yenilecek.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmaların kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. - KARS

Kars'ta yol yapım çalışmaları sürüyor
Kars'ta yol yapım çalışmaları sürüyor
Kars'ta yol yapım çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Brad Pitt Şener Şen Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta yol yapım çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:41:11. #1.16#

title