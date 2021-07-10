Kars'ta yol ve alt yapı çalışmaları sürüyor

Kars Belediye Başkanlığı'nca kent genelinde başlatılan yol, kaldırım ve alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca kent genelinde başlatılan yol, kaldırım ve alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri Şehitler Mahallesi Teyyare Meydan Sokak ve Piyade Komando Çavuş Yusuf Tanboğa Sokak'ta yeni yol yapımı için yol söküm çalışmalarını sürdürüyor. Söküm ve zemin sıkılaştırılması tamamlandıktan sonra asfalt serimi yapılacak.

Belediye ekipleri aynı anda Küçük Sanayi Sitesi içerisinde kırık ve ömrünü tamamlamış su boruları da değiştiriliyor. Küçük Sanayi Sitesi'nde 2500 metrelik Q150'lik AÇB (Asbest) boru değişimi ve yerine Q160'lık (10 Atü) HDPE boru döşeme yapımı gerçekleştiriyor.

Kars'ta belediye Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor. Belediye 2021 yılı inşaat sezonu bitimine kadar kente alt yapı ve yol çalışmalarını sürdürecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı