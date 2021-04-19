Kars'ta yol bakım onarım çalışmaları
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Kars'ta yol bakım onarım çalışmaları

Kars'ta yol bakım onarım çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta belediye ekiplerince yol bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Kars'ta belediye ekiplerince yol bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin dört bir yanında yol bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belirlenen program doğrultusunda Şehitler Mahallesi, Örnek Mahallesi, Yenişehir Mahallesi'nde ve kentin birçok noktasında belediye ekipleri tarafından yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalarda yoğun geçen kıştan dolayı zarar gören yollar yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Kars Belediye Başkanlığı'na bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol çalışmalarının aralık devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta yol bakım onarım çalışmaları
Kars'ta yol bakım onarım çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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