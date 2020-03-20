Kars'ta yoğun sis etkili oluyor
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Kars, Yerel

Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

Kars'ta yoğun sis etkili oluyor Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

20.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:27
Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

KARS - Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kars'ta özellikle kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yok denilecek seviyede olduğunu belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istediler.

Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

Kaynak: İHA

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Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

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