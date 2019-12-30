Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

30.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:27

Kars'ta önceki gün başlayan kar yağışı, yerini sabah saatlerinde yoğun sise bıraktı. Yoğun sis, uçak seferlerinde de aksamalara neden oldu.



Kentte etkili olan sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü Kars'ta, Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen - Kars seferini yapan PC2590 sefer sayılı uçağının saat 09.15 yerine 11.00'de ve Anadolujet'in İstanbul Sabiha Gökçen - Kars seferini yapan THY7300 sefer sayılı uçağının ise saat 10.50 yerine 11.50'de rötarlı gelmesi bekleniyor.



Öte yandan kent genelinde sis etkisini sürdürüyor. - KARS

Kaynak: İHA