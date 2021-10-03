Kars'ta yoğun sis etkili oldu - Haberler
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Kars'ta yoğun sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Genel

- Kars'ta yoğun sis etkili oldu (DRONE-ÖZEL)-Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

KARS (İHA) - - Kars'ta yoğun sis etkili oldu

KARS - (DRONE-ÖZEL)-Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Tarihi Benli Ahmet İstasyonu ise adeta sis içerisinde kayboldu.

Kars'ta etkili olan yağmurun artından ortaya çıkan sis, hayatı olumsuz etkilerken, sisten adeta evler görünmez oldu. Kars-Kağızman karayolunda etkisini sürdüren sis, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte tarihi Benli Ahmet İstasyonu, adeta sis içerisinde kayboldu. Benli Ahmet İstasyonu ve sis havadan görüntülendi.

Öte yandan erken saatlerde etkili olan sis, trafik ekiplerini de harekete geçirdi. Sanayi kavşağında bulunan uygulama noktasında uygulama yapan polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

KRS-

Kars'ta yoğun sis etkili oldu

Kars'ta yoğun sis etkili oldu

Kars'ta yoğun sis etkili oldu

Kars'ta yoğun sis etkili oldu
İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Son Dakika Haberleri
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