Kars'ta yoğun sis
13.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:32
Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, cadde ve sokaklar adeta görünmez hale geldi.
Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, cadde ve sokaklar adeta görünmez hale geldi.
Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş caddelerde ilerleyen görevli araçlar kısa sürede siste kaybolurken, kentte trafik akışını sağlayan polis ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU