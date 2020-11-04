Kars'ta yoğun sis

Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü.

Kars'ta erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düştü. İşlerine gitmek için araçlarıyla yola çıkan sürücüler sisten olumsuz etkilendi.

Kentte erken saatlerde etkili olan sis, bazı yerlerde trafiği durma noktasına getirdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, bu durum zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yok denilecek seviyede olduğunu belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı