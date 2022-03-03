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Kars'ta yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta yoğun kar yağışı

Bahar havasının etkili olduğu Kars'ta akşam saatlerinde yoğun kar yağışı vatandaşları şaşırttı.

KARS (İHA) - Bahar havasının etkili olduğu Kars'ta akşam saatlerinde yoğun kar yağışı vatandaşları şaşırttı.

Son günlerin en sıcak günlerinin yaşandığı Kars'a kış yeniden geldi. Mart ayında bir anda bastıran kar yağıyı kameralara yansıdı. Kentte etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kafelerin önünde yakılan ateşlerin etrafında toplanarak ısınmaya çalıştı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. - KARS

Kars'ta yoğun kar yağışı

Kars'ta yoğun kar yağışı

Kars'ta yoğun kar yağışı

Kars'ta yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mart, Kars, kar, Yerel, Haberler

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