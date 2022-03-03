Kars'ta yoğun kar yağışı

KARS (İHA) - Bahar havasının etkili olduğu Kars'ta akşam saatlerinde yoğun kar yağışı vatandaşları şaşırttı.

Son günlerin en sıcak günlerinin yaşandığı Kars'a kış yeniden geldi. Mart ayında bir anda bastıran kar yağıyı kameralara yansıdı. Kentte etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kafelerin önünde yakılan ateşlerin etrafında toplanarak ısınmaya çalıştı. Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. - KARS