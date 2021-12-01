Kars'ta yoğun kar yağışı - Haberler
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Kars'ta yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Genel

Kars'ta yoğun kar yağışı Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

KARS (İHA) - Kars'ta yoğun kar yağışı

KARS - Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Biranda etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bir anda bastıran kar, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kars'ta vatandaşlar kışın tam anlamıyla Kars'a geldiğini belirtti.

Kars'ta etkili olan kar yağışı etrafı beyaz bürürken, özellikle yüksek kesimlerde tipi ve yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Kars'ta yoğun kar yağışı

Kars'ta yoğun kar yağışı

Kars'ta yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Son Dakika Haberleri

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