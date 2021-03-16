Kars'ta yoğun kar yağışı
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Kars'ta yoğun kar yağışı

16.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:52

Kars'ta yoğun kar yağışı Kars'ta Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kars'ta yoğun kar yağışı

KARS - Kars'ta Mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve kötü hava koşullarından dolayı eğitim-öğretime ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı etrafı beyaz bürürken, kar yağışından dolayı kırağı tutan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde son yağan karla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 115 santimi geçti. Kentte kar yağışının hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.

Kars'ta yoğun kar yağışı
Kars'ta yoğun kar yağışı
Kars'ta yoğun kar yağışı
Kars'ta yoğun kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

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