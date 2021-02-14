Kars'ta yiyecek arayan tilkiler karayoluna iniyor
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Kars'ta yiyecek arayan tilkiler karayoluna iniyor

14.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:02
Kars'ta yiyecek arayan tilkiler karayoluna iniyor

Kars'ta doğada besin bulmakta zorlanan tilkiler karayolunun kenarında yiyecek arıyor.

Kars'ta doğada besin bulmakta zorlanan tilkiler karayolunun kenarında yiyecek arıyor.

Kışın çetin geçtiği Kars'ta, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine seyretmesi nedeniyle karlar erimeye başladı.

Sıcak hava nedeniyle karla kaplı tarlalarda oluşan çamurdan uzak durmaya çalışan ve besin bulmakta zorlanan tilkiler, ana yollara yakın yerlerde yiyecek ararken görülüyor.

Kars-Sarıkamış kara yolunda görülen tilkilerin yiyecek bulabilmek için yola çıkması sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kara yolunda sıkça görülen tilkilerin hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye attıkları anlar objektiflere yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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