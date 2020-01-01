Kars'ta yılın ilk bebeği doğdu

01.01.2020 01:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:44

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde 2020'nin ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya geldi.

Taylan ve Songül Uluçay çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek çocuğu oldu. "Uluçay" adı verilen bebek saat 00.01'de dünyaya gözünü açtı.

3 kilogram ağırlığında bebek dünyaya getiren Songül Uluçay, bir kez daha anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Öte yandan, Kars Valisi Türker Öksüz, yeni yılın ilk bebeğini ve annesini hastanede ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

Kaynak: AA