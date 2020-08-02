Kars'ta yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi
Kars'ın Selim ilçesinde, hayvanlarını içeri almaya çalıştığı sırada yıldırım isabet eden çoban öldü.
02.08.2020 20:39 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:42
Kars'ın Selim ilçesinde, hayvanlarını içeri almaya çalıştığı sırada yıldırım isabet eden çoban öldü.
İlçeye bağlı Kekeç köyünde merada otlayan hayvanları içeri almaya çalışan İbrahim K'ye yıldırım isabet etti.
Köylülerin yardımıyla Selim Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim K, kurtarılamadı.
İbrahim K'nin cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.
Kaynak: AA