Kars'ta 'Yaya önceliğinde' farkındalık etkinliği

27.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:09

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde trafik ışıkları bulunmayan yaya geçitlerinde ve trafik ışıkları bulunan kavşaklarda bilgilendirme yapıldı.



"Yaya Önceliğinde" farkındalık artırmak için sürücülere ve yayalara bilgilendirme yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere 488 TL, yayalara ise 108 TL ceza kesileceği vurgulandı.



Yaya güvenliğinin kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Trafik Tescil ve Denetleme Şube Ufuk Doğan, "Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak trafik güvenliğini sağlamak ve yayalarımızın güvenliğini farkındalık sahibi araç sürücülerine bir bilgilendirme eğitim çalışması yapmaktayız. Bu çalışmada toplam 56 yaya geçidi üzerinde yaklaşık 200 personelin katımıyla gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim çalışmasının içerisinde sürücülerimizi gördüğünüz gibi durduruyoruz, yaya neden yol vermesi gerektiğini? Nasıl yol vermesi gerektiğini? Yayaların güvenliği nasıl olmalı? gibi konularında kısa bir bilgilendirme yapıyoruz. Bu çalışmalarımız 1 hafta boyunca devam edecek. 1 hafta eğitim çalışmasından sonra denetim yapacağız. Denetimde de bunun cezası oldukça ağırdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunda belirtilen maddede "Eğer araç kullanan sürücüler yayalara ilk geçiş hakkını vermezlerse 480 lira para cezasına çarptırılır." Bunu biz uygulamak istemiyoruz, fakat önümüzdeki hafta denetim yapacağız" dedi.



Yaya ihlalleri hakkında da bilgilendirme yapan Doğan, "Yayaların ihlalinde de yayanın T.C. kimlik numarasına cezai işlem uygulanır, bu ceza da 108 liradır. Yayalara da bilgilendirme çalışmalarımız haftanın 3 günü devam ediyor. Yayalara yönelik eğitim çalışmamızda da yayalarımıza yaya geçidini nasıl kullanması gerektiğini anlatıyoruz" diye konuştu.



Öte yandan Kars'ta bilgilendirme çalışmaları hafta boyunca devam edecek. - KARS

Kaynak: İHA