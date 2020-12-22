Kars'ta yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen 16 sürücüye ceza kesildi
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Kars'ta yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen 16 sürücüye ceza kesildi

22.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:04
Kars'ta yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen 16 sürücüye ceza kesildi

Kars'ta polis ekipleri, 16 sürücüye yaya geçidinde yayaya öncelik tanımadığı için cezai işlem uyguladı.

Kars'ta polis ekipleri, 16 sürücüye yaya geçidinde yayaya öncelik tanımadığı için cezai işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak için il genelindeki birçok yaya geçidinde uygulama yaptı.

Polis ekiplerince yapılan uygulamada, uyarı levhaları ve yer işaretlemelerine rağmen yaya geçidinde yayalara yol vermeyip kural ihlali yapan 16 sürücüye 9 bin 568 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler bazı sürücüleri de durdurarak yaya önceliği konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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