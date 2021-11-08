Kars'ta yavru köpekler emin ellerde

KARS (İHA) - Eski Kars-Göle karayoluna anneleriyle birlikte bırakılan yavru köpekler hayvan barınağına götürüldü.

İhlas Haber Ajansı (İHA)'nın servis ettiği "Kars'ta onlarca yavru köpek yola bırakıldı", "Anneleri toprağı kazarak yavru köpeklere yuva yaptı" başlıklı haberi yetkilileri harekete geçirdi.

Haber in yayımlanmasından sonra belediye personeline talimat veren Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yavru köpekler ve anneleri bulunduğu yerden aldırdı.

Belediye ekiplerince araca alınan köpekler, Kars Belediyesi Hayvan Barınağı'na nakledildi. Burada veteriner hekimlerce kontrol edilen köpekler, daha sonra yeni ve sıcak yuvalarına yerleştirildi. Yetkililer tarafından yiyecek ve suları da verilen yavru köpekler, kışı sıcak ortamda geçirecek.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sosyal medya hesabından da, "Can dostlarımız emin ellerde, Göle karayoluna başıboş bir şekilde bırakılan anne köpek ve yavruları belediye ekiplerimiz tarafından alınarak barınağa nakledilmişlerdir" paylaşımını yaptı. - KARS