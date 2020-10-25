Yavru eşeğe eziyet ettikleri ileri sürülen iki kişiye para cezası kesildi

Kars'ın Digor ilçesinde yavru eşeği göle atarak eziyet ettiği iddia edilen iki kişi yakalanarak idari para cezası uygulanırken eşek koruma altına alındı.

Kars'ın Digor ilçesinde yavru eşeği göle atarak eziyet ettiği iddia edilen iki kişi yakalanarak idari para cezası uygulanırken eşek koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Alem köyünde iki kişi eşek yavrusunu göle atıp bu anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Digor Kaymakamlığının talimatı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada eşek yavrusuna eziyet edenlerin H.Y ve S.Y olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada H.Y ve S.Y, Alem köyüne yakalandı. Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince şahıslara 947 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca şahıslar hakkında Cumhuriyet savcısının talimatı ile tahkikata başlatıldı.

El konulan yavru eşek yediemine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik