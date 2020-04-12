Kars'ta yaşayan 6 nüfuslu çobandan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Kars'ta yaşayan 6 nüfuslu çobandan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla başlattığı yardım kampanyaya bir destekte Kars'ta yaşayan Afganistanlı çobandan geldi.

Kars'ta yaşayan 6 nüfuslu çobandan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

KARS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla başlattığı yardım kampanyaya bir destekte Kars'ta yaşayan Afganistanlı çobandan geldi.

Kars'ın Selim İlçesi'ne bağlı Tozluca Köyü'nde 6 nüfusun çobanlık yaparak geçimini sağlamaya çalışan Afganistanlı Sadık Üzbek, Selim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek "Biz Bze Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 200 lira destekte bulundu.

Tozluca Köyü'nde 4 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşayan çobanlıktan kazandığı paranın bir kısmını destek için bağışlayan Sadık Üzbek, İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya duygularını anlattı.

"Cumhurbaşkanı söyledi, bende gittim yardımcı oldum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına katkıda bulunmak için Selim Sosyal Yardımlaşma ver Dayanışma Vakfı'na gittiğini ifade eden Sadık Üzbek, "Burada yaşıyorum, onun için gittim yardımımı yaptım. Gittim kaymakamlığa 200 lira yardım ettim. Cumhurbaşkanı söyledi. Herkes yardımcı olsun dedi. Bende gittim yardımcı oldum. 200 lira bağışladım. Bu ülkede yaşıyorum 6 nüfusum var. Yardım yaptım geldim çok mutlu oldum" dedi.

"Çok gurur duydum"

Kars'a 40 kilometre uzaklıkta bulunan Selim'a bağlı Tozluca Köyü Muhtarı Lütfi Güngör, Sadık Üzbek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek bulunmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Muhtar Lütfü Güngör, "Vallahi Allah razı olsun kendisinden duygulandım. Gerçekten bir Afganlı birinsin böyle bir yardım yapması bizi gerçekten duygulandırdı. Geçimi zor olduğu halde, böyle bir şey düşünmüş, Türkiyemize destek vermiş. Çok gurur verici bir şey" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlık istiyor"

Tozluca'da çobanlık yaşayarak geçimini sağlayan Sadık Üzbek, Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlık istiyor.

Türkiye'de akrabaları bulunduğunu ve seyahat edemediğini belirten Sadık Üzbek, "Ben Tozluca'da yaşıyorum ya, ben Cumhurbaşkanından kimlik istiyorum. Başka bir isteğim yok" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kimlik istedi.

Kars'ın Selim ilçesi Tozluca köyünde çobanlık yapan Sadık Üzbek, önceki gün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek 200 lira destekte bulunmuştu. Üzbek'in destek bulunduğu anın sosyal medyada yayımlanan videosu ise binlerce vatandaş tarafından görüntülenmişti.

IÇ-

Kaynak: İHA