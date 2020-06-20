Kars'ta yaşanan hortumun ardından hasar tespit çalışması başlatıldı Kars'ta dün meydana gelen hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kars'ta dün meydana gelen hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hasar tespit çalışması başlatıldı.

Bir kamyonetin devrildiği, çatıların araçlar üzerine düştüğü Sanayi Sitesi mevkisinde AFAD, hortumun yol açtığı hasarı belirliyor.

Ekipler, hortum ve şiddetli fırtınanın etkili olduğu alanlarda inceleme yaptı.

Kaynak: AA