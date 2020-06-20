Kars'ta yaşanan hortumun ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Kars'ta dün meydana gelen hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hasar tespit çalışması başlatıldı.
20.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:17
Kars'ta dün meydana gelen hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hasar tespit çalışması başlatıldı.
Bir kamyonetin devrildiği, çatıların araçlar üzerine düştüğü Sanayi Sitesi mevkisinde AFAD, hortumun yol açtığı hasarı belirliyor.
Ekipler, hortum ve şiddetli fırtınanın etkili olduğu alanlarda inceleme yaptı.
Kaynak: AA