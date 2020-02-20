Kars'ta yaralı bulunan puhu tedavi altına alındı

20.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:16

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı olarak bulunan puhu, tedavi altına alındı.

İlçedeki Yeni Mahalle'de yaşayan Ümit Yıldız, uçamayan ve yaralı olduğu anlaşılan bir puhu gördü. Yıldız, baykuşgiller ailesinin en büyük türü olan puhuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

Puhu, görevlilerce tedavi edilmek üzere Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Ayağında kırık olduğu belirtilen puhu, buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA