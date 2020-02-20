Kars'ta yaralı bulunan puhu tedavi altına alındı
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Kars'ta yaralı bulunan puhu tedavi altına alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı olarak bulunan puhu, tedavi altına alındı.

20.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:16
Kars'ta yaralı bulunan puhu tedavi altına alındı

'ın ilçesinde yaralı olarak bulunan puhu, tedavi altına alındı.

İlçedeki 'de yaşayan Ümit Yıldız, uçamayan ve yaralı olduğu anlaşılan bir puhu gördü. Yıldız, baykuşgiller ailesinin en büyük türü olan puhuyu görevlilerine teslim etti.

Puhu, görevlilerce tedavi edilmek üzere Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Ayağında kırık olduğu belirtilen puhu, buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA
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