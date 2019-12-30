: Kars'ta yapılan "kardan şehit heykelleri" için hummalı çalışma başlatıldı

30.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:42

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3-5 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine yapımına başlanan kardan şehit heykelleri için 15 kilometre uzaklıktaki Handere mevkisinden 200 kamyon kar taşındı.

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda başlanan kardan şehit heykelleri yapımı için KAÜ, Atatürk ve Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve öğrenciler çalışma yürütüyor.

Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene Sarıkamış Şehitleri Anma Programı 105. yıl etkinlikleri kapsamında kardan şehit heykellerinin yapımına başladıklarını söyledi.

Zengin, bu sene Sarıkamış'a karın biraz geç yağdığını ve heykelleri Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine yetiştirmek için yoğun çalışma içerisine girdiklerini belirterek "Kardan heykelleri yapmak için ilk önce zemine 200 kamyon kar taşıdık. Bu kar yığınları belirli seviyeye geldikten sonra dondu. Şu an ekibimizde 9 arkadaşımız çalışıyor." dedi.

Heykelleri etkinlikler başlamadan önce bitireceklerini ifade eden Zengin, "Kafkas Üniversitemizin yanı sıra Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden ve Muş Alpaslan Üniversitesinden öğretim üyesi ve heykeltıraş arkadaşımız burada. Heykelleri farklı bir kompozisyon ve kurgu ile yapıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı 3 Ocak itibarıyla bitirmiş bulunacağız." diye konuştu.

Kardan şehit heykellerinin açılışı, 4 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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