Kars'ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kars'ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı

16.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:16
Kars'ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı

Kars'ta önceki gece çıkan yangında 2'si bebek 40 kişinin mahsur kaldığı bina geçici olarak kapatıldı.

Kars'ta önceki gece çıkan yangında 2'si bebek 40 kişinin mahsur kaldığı bina geçici olarak kapatıldı.

İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesindeki 6 katlı bir apartmanın otoparkında park halindeki bir araç saat 22: 30 sıralarında yanmaya başladı. Bölgeye sevk edilen İtfaiye, Ambulans, UMKE, AFAD ve Aras EDAŞ ile polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak binada mahsur kalan 2'si bebek olmak üzere 40 kişiyi sepetli merdivenle kurtardı. Dumandan etkilenen şahısların ilk tedavileri ambulansta yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Bina sakinlerinin kurtarılmasının ardından ekipler binayı olası bir duruma karşı geçici olarak güvenlik tedbirleri kapsamında kapattı. Polis ekiplerinin sabaha kadar nöbet tuttuğu binaya giriş ve çıkışlara izin verilmedi. Havanın aydınlanmasının ardından bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü binanın otoparkında inceleme başlattı.

İtfaiye ekiplerinin binada yapacağı son değerlemenin ardından binaya vatandaşların girişine izin verilecek.

Yapılan ilk değerlendirmede yangının çıkış nedeninin otoparkta bulunan bir aracın motor kısmından çıkan kıvılcımın neden olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Hulusi Akar Ziya Selçuk Pervin Buldan
Magazin Demet Akbağ Şevket Çoruh Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta yangın çıkan bina geçici olarak kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 11:19:12. #1.15#
title