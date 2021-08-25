Kars'ta yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilecek
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Kars'ta yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilecek

Kars'ta yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta yakalanan 40 düzensiz göçmen, Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Kars'ta yakalanan 40 düzensiz göçmen, Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Polis ekiplerince farklı zamanlarda Türkiye'ye kaçak yollardan girerken yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada sınır dışı edilmek için evrakları hazırlanan göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldı.

Düzensiz göçmenler daha sonra Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü getirildi. Buradaki işlemleri de tamamlanan düzensiz göçmenler polis nezaretinde otobüsle Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Düzensiz göçmenlerin Iğdır'dan sınır dışı edileceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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