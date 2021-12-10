Kars'ta yakalanan 35 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor - Haberler
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Kars'ta yakalanan 35 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor

Kars'ta yakalanan 35 düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 35 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

ERZURUM (AA) - Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 35 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri ile Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda yakalanan 35 düzensiz göçmenin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayıtları tutulan 32 Afganistan, 2 Bangladeş ve 1 Pakistan uyruklu, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Burada evrakları hazırlanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere otobüsle Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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