Kars'ta Yahni Dağı eteklerinde kart postallık görüntüler
- Kars'ta Yahni Dağı eteklerinde kart postallık görüntüler Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin şehit düştüğü Yahni Dağı, bulutlar ve rengarenk çiçeklerle birleşince ortaya kartpostal görüntüler çıktı.
27.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:05
- Kars'ta Yahni Dağı eteklerinde kart postallık görüntüler
KARS - Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin şehit düştüğü Yahni Dağı, bulutlar ve rengarenk çiçeklerle birleşince ortaya kartpostal görüntüler çıktı.
Anadolu erenlerinden Ebu'l Hasan Harakani Hazretlerinin Hicri 429 tarihinde şehit düştüğü 2 bin 254 rakımlı Büyük Yahni Dağı görenleri büyülüyor.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars dört mevsim ayrı ayrı güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde açan rengarenk çiçekler, göz yüzünde yoğunlaşan bulutlarla birleşince adeta görsel şölen sundu. Yani Dağı, bulutlar ve çiçeklerin eşsiz güzelliği kameralara yansıdı.
KRS-
Kaynak: İHA