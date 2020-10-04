Yabani hayvan kaçakçısı 3 kişiye 176 bin lira ceza
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Yabani hayvan kaçakçısı 3 kişiye 176 bin lira ceza

04.10.2020 22:23 | Son Güncelleme: 04.10.2020 22:55

Kars'ta, yırtıcı ve yabani hayvanları kaçak yollarla yakalayıp satan 3 kişiye 176 bin lira para cezası kesildi, bu kişilerden elde edilen 11 yabani hayvan doğaya salındı.

Kars'ta, yırtıcı ve yabani hayvanları kaçak yollarla yakalayıp satan 3 kişiye 176 bin lira para cezası kesildi, bu kişilerden elde edilen 11 yabani hayvan doğaya salındı.

Kent merkezinde yırtıcı ve yabani hayvanları yakalayıp satan bir grubun tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı.

Polis ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce yapılan ilk operasyonda, Kars-Erzurum kara yolunda durdurulan bir araçta 2 atmaca, 3 doğan ele geçirildi.

Şüphelilerin plaka tanıma sistemine yakalanmamak için Ardahan'ın Göle ilçesi güzergahını kullanarak Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktığını saptayan polis ekipleri, ikinci operasyonda da durdukları araçta 3 atmaca ve 3 doğan ile kuşların yakalanması için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bu 3 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince 176 bin para cezası verildi.

Kaçakçıların elinden kurtarılan 11 yabani hayvan ise görevlilerce doğaya salındı.

Yabani hayvan kaçakçısı 3 kişiye 176 bin lira ceza
Yabani hayvan kaçakçısı 3 kişiye 176 bin lira ceza
Yabani hayvan kaçakçısı 3 kişiye 176 bin lira ceza
Yabani hayvan kaçakçısı 3 kişiye 176 bin lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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