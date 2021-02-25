Kars'ta yaban hayvanları karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi
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Kars'ta yaban hayvanları karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi

25.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:16
Kars'ta yaban hayvanları karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ta yiyecek arayan tilki, ördek ve kulaklı orman baykuşu güzel görüntüler oluşturdu.

Kars'ta yiyecek arayan tilki, ördek ve kulaklı orman baykuşu güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Sarıkamış'ta kulaklı orman baykuşu, sarıçam ormanlarında yiyecek ararken objektiflere yansıdı.

Selim ilçesine bağlı Kekeç köyü yakınlarında ise tilkiler karla kaplı arazide yiyecek aradı. Bazı vatandaşlar, yol kenarına kadar gelen tilkilere yiyecek bıraktı.

Yaban ördekleri de buz kaplı Kars Çayı'nda yiyecek ararken görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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