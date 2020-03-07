Kars'ta voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi

07.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:55

Kars'ta düzenlen voleybol turnuvasında uyuşturucuya dikkat çekildi. Turnuvaya katılan takımlar üzerinde, "Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!" yazılı pankartla sahaya çıktı.



Kars Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği'nin 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği voleybol turnuvası renkli görüntülere sahne oldu.



4 takımın katıldığı turnuvada sporcular, uyuşturucu maddenin zararlarına dikkat çekti. Ellerinde üzerinde "Başka yol yok! Uyuşturucuya Geçit Yok!" yazılı pankartla saha çıkan sporcular, gençleri spor yapmaya teşvik etti. 4 takımın kıyası mücadele ettiği turnuva vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. - KARS

Kaynak: İHA