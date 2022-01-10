KARS (İHA) - Kars'ta vatandaşların kar mesaisi başladı. Sabah erken saatlerde işyerlerini açan vatandaşlar, kürek ve süpürgelerle işyerlerinin önün karını temizledi.

Kars'ta son günlerde yaşanan sıcak ve güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabaha doğru başlayan, kar aralıklarla devam ederken, kar yağışıyla birlikte vatandaşlar da kar küredi.

"Eskiden 1 metre kar yağardı"

Kars'a daha çok kar yağmasını beklediklerini ifade eden Abubekir Keleş, "İnşallah temennimiz duamız daha çok kar yağması, daha çok toprağın karla buluşması, bereketin, bolluğun önümüzdeki yaz mevsiminde karla birlikte gelmesi, yeter ki kar yağsın bizde kapılarımızın önünü temizleyelim. Bu da bizim görevimiz, eskiden çok karlar yağardı. 1 metre kar yağardı bu memlekete, ama şimdi az yağıyor. Buna da şükür olsun" dedi.

Öte yanda sabah erken saatlerde işlerine gitmek üzere sokağa çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşırken, belediye karla mücadele ekipleri ise yolların karını temizleyerek, kumlama çalışması yaptı. Kent genelinde ulaşıma kapalı yol bulunmazken, kar yağışı aralıklarla devam ediyor. - KARS