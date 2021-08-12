Kars'ta vatandaşlardan aşıya yoğun ilgi
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Kars'ta vatandaşlardan aşıya yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Sağlık

Kars'ta vatandaşlardan aşıya yoğun ilgi Kars'ta vatandaşlar aşı vurdurmak için adeta bir biriyle yarıştı.

Kars'ta vatandaşlardan aşıya yoğun ilgi

KARS - Kars'ta vatandaşlar aşı vurdurmak için adeta bir biriyle yarıştı. Sağlık Müdürlüğü'nce kurulan aşı çadırı önüne gelen vatandaşlar Covid-19 aşılarını yaptırdı.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün sosyal medya üzerinden vatandaşları aşıya davet etmesi, kentte yoğun ilgi gördü. Merkez Bakırcılar Caddesi üzerinde kurulan aşı çadırına gelen vatandaşlar aşılarını yaptırarak salgınla mücadeleye katkı da bulundular.

Aşı vurulmada fayda olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Aşı güzel, aşı olmakta fayda var. Herkes bence aşı olmalı, randevu almadan geldim aşı oldum" dediler.

Türkiye ortalamasına göre Kars'ta yüzde 60 oranında aşı yapılırken turuncu kategorisinde seyreden aşılama çalışmalarında hedef mavi kategoriye geçmek.

Kentte kurulan aşı çadırları ve aşı merkezlerinde vatandaşlar randevu almadan gelerek aşılarını yaptırabiliyor. Sabah erken saatlerde aşı çadırları önlerine gelen vatandaşlar aşlarını yaptırdıktan sonra evlerinin yolunu tutuyor.

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Kars'ta vatandaşlardan aşıya yoğun ilgi
Kars'ta vatandaşlardan aşıya yoğun ilgi
Kars'ta vatandaşlardan aşıya yoğun ilgi
Kars'ta vatandaşlardan aşıya yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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