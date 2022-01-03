KARS (İHA) - Kars'ta vatandaşlar kar altında halay çekti

Kars'a yılın ilk karı yağdı

KARS - Kars'ta yağan kar vatandaşları sokaklara çıkardı. Kars Vadisi'ne gelen vatandaşlar, kar altında halay çekti, gönüllerince eğlendi.

Kars'ta 2022 yılının ilk karı yağdı. Yağan kar ile birlikte sevdikleriyle dışarı çıkan vatandaşlar, kar altında yürüyerek Kars Vadisi'ne geldi. Burada 'Kars' yazısı önünde toplanan vatandaşlar, yağan karın tadını doyasıya yaşadı.

Vadide eğlenen vatandaşlar ve sis altında kalan tarihi Kars Kalesi ile Havariler kilisesi havadan görüntülendi. Kar yağışı ve sisle birlikte Kars Kalesi görenleri büyüledi.

Kars'a karın yakıştığını belirten vatandaşlar, kar altında dolaştıklarını kaydettiler.

Türküler eşliğinde halay çeken vatandaşlar saatlerce eğlendi. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.