Kars'ta uzman ekibin fünye ile patlattığı şüpheli çantadan kıyafet çıktı - Haberler
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Kars'ta uzman ekibin fünye ile patlattığı şüpheli çantadan kıyafet çıktı

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Kars'ta uzman ekibin fünye ile patlattığı şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Kars'ta kaldırıma bırakılan ve uzman ekibin fünye ile patlattığı şüpheli çantadan kıyafet çıktı.

KARS (AA) - Kars'ta kaldırıma bırakılan ve uzman ekibin fünye ile patlattığı şüpheli çantadan kıyafet çıktı.

Faikbey Caddesi'nde yer alan bir iş yeri önündeki kaldırımda bulunan sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp gerekli güvenlik tedbirlerini alarak uzman ekip çağırdı.

Çevredeki iş yerlerinin de boşaltılmasının ardından uzman ekibin fünye ile patlattığı şüpheli çantada kıyafet olduğu anlaşıldı.

Özel harekat polislerinin de çevrede önlem aldığı olay sonrası cadde yeniden trafiğe açıldı.

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri
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