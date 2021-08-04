Kars'ta, uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilgilendirildi
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Kars'ta, uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilgilendirildi

Kars'ta, uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta narkotik ekipleri, vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi.

Kars'ta narkotik ekipleri, vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yapan kişi ve organizasyonlara karşı gerçekleştirdikleri titiz ve etkin operasyonel mücadele yanında kentin yoğun noktalarında "Narko Rehber" stantları açarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Bu kapsamda Kars Vadisi Bedesten önünde açılan stantta narkotik ekipleri vatandaşlara uyuşturucunun zararlarını anlatan broşürler dağıttı. Ekipler Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyon (UYUMA) Projesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta, uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilgilendirildi
Kars'ta, uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilgilendirildi
Kars'ta, uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilgilendirildi
Kars'ta, uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilgilendirildi
Kars'ta, uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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