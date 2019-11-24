Kars'ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı
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Kars'ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı

Kars'ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandıKARS - Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:00
Kars'ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı

'ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı

KARS - Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik Narkotik köpek Odin ile birlikte düzenlenen operasyonda araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde yakalanan şüpheli 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye'ye sevk edilen 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kars'ta uyuşturucu taciri 4 kişi tutuklandı
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