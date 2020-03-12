Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
12.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:00
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takibe aldıkları bir aracı Sanayi Kavşağı'nda durdurdu.
Polis ekipleri, üst aramasında 6,16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiği araçtaki S.M, Ö.B. ve E.A'yı gözaltına aldı.
"Uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA