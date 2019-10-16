Kars'ta uyuşturucu operasyonu
Kars'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 246 kök kenevir ele geçirildi.
Kars'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 246 kök kenevir ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Çatma köyünde düzenlenen operasyonda M.A'ya ait evin bahçesinde 246 kök kenevir ele geçirildi.
Kök kenevirler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
Şüpheli M.A. hakkında işlem başlatıldı.