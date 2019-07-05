Kars'ta uyuşturucu operasyonu
Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 zanlı yakalandı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri ekenlere yönelik çalışma başlattı.
"Narkotik Tespit Planı" kapsamında 6 kişiye ait bahçede yapılan aramada, 3 bin 552 kök Hint keneviri bulundu.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen Hint kenevirleri ise imha edildi.
Kaynak: AA
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