Kars'ta uyuşturucu operasyonu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri ekenlere yönelik çalışma başlattı.

"Narkotik Tespit Planı" kapsamında 6 kişiye ait bahçede yapılan aramada, 3 bin 552 kök Hint keneviri bulundu.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen Hint kenevirleri ise imha edildi.

Kaynak: AA