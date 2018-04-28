Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu
Kars'ta polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile 3 kişi gözaltına alındı.
Kars'ta polisin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkenin farklı illerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen 3 kişiyi takibe aldı.
Takip sonucu adresleri ve faaliyetleri saptanan zanlılar C.Y, M.K, ve G.G. sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılardan bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.