Kars'ta Üniversiteli Kız Öğrencilerden Afrin'e Destek

Kars'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler, Suriye'nin Afrin Bölgesi'nde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak için oda ışıklarıyla "Afrin" yazdı.

Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören ve KYK yurtlarına bağlı Murat Çobanoğlu Kız Yurdu, Serhat Öğrenci Yurdu ile Nuri Paşa öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, oda ışıklarıyla "Afrin" yazarak Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek oldu. Öğrenciler önce yurtların bütün ışıklarını kapattı, daha sonra "Afrin" yazısı oluşacak şekilde odaların ışıklarını açmaya başladı. Son olarakta ortaya oda ışıklarından oluşan "Afrin" yazısı çıktı. - KARS