Kars'ta ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kars, Yaşam

Kars'ta ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara maskelerin ücretsiz ulaştırılması talimatının ardından Kars'ta ücretsiz maske dağıtımı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyor.

21.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:06
Kars'ta ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara maskelerin ücretsiz ulaştırılması talimatının ardından Kars'ta ücretsiz maske dağıtımı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da devam ediyor.

Kars Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından Kars genelinde geçen hafta 24 bin maske ücretsiz olarak vatandaşların yoğunluk gösterdiği yerde dağıttı. Bu hafta da yine aynı bölgelerde 24 bin maske ücretsiz olarak Cuma gününe kadar dağıtılacak.

Geçen hafta başlayan ve Cuma günü biten ücretsiz maske dağıtımının haftanın ilk günü olan Pazartesi günü kaldığı yerden devam ettiğini belirten Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice, "Cumhurbaşkanımızın hediyesi olarak ilimize geçen hafta 24 bin maske gelmişti ve biz bu maskeleri Cuma gününe kadar vatandaşlarımıza dağıttık. Bu hafta da yine 24 bin geldi, bu maskelerin 6 bin 500'ünü kamu kurum ve kuruluşlarına geriye kalan 17 bin 500'ünü ise vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız. Dağıtımlarımız başladı, vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde arkadaşlarımız gerekli sosyal mesafe kuralını vatandaşlara hatırlatarak bilgilerini aldıktan sonra maskelerini veriyor" dedi.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda ücretsiz maske dağıtımın Cuma gününe kadar devam edeceğini ifade eden Yenice, "Vatandaşlarımız aile bireylerinin de TC kimlik numaralarını vererek onlara da maske alabilirler. Bugün 1 maske alan vatandaşımız yarın da gelse yine ücretsiz maskesini alabilir" şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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