Kars'ta turizm sektörüne, 'davranışlar' konulu seminer verilecek

20.08.2019 16:03

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce turizmcilere yönelik seminer düzenlenecek.

Kars'ta gelişmekte olan sektörler arasında yer alan turizm sektöründe farkındalığı artırmak tarihi ve kültürel varlıkları sürdürebilir, turizm ilkeleri doğrultusunda değerlendirilerek turizm bilincini canlandırmak amacı ile yerli ve yabancı turistlere olan davranışlar konulu seminer 21 Ağustos 2019 tarihinde seminer verilecek.

Kars İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Rehberler A. Serhat Güngör ve Murat Yıldırım, seminerde turistlere nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşacak. - KARS

Kaynak: İHA