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Turistler aşıkların türküleriyle coştu

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Turistler aşıkların türküleriyle coştu Kars'a gerek tur operatörleri, gerekse Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi aracılığıyla gelen yerli ve yabancı turistler, aşıkların söylediği türkülerle unutamayacakları bir gün yaşıyor.

KARS (İHA) - Turistler aşıkların türküleriyle coştu

KARS - Kars'a gerek tur operatörleri, gerekse Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi aracılığıyla gelen yerli ve yabancı turistler, aşıkların söylediği türkülerle unutamayacakları bir gün yaşıyor.

Kars son günlerde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kente gelen misafirler, Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü, Kars Kalesi ve Kars Vadisi'ni gezdikten sonra aşıkların sahne aldığı Kahv6'ya geliyor. Burada aşıkların seslendirdiği türkülere eşlik eden misafirler, hem birbirinden güzel türküleri dinliyor hem de aşıkların anlattığı hikayeleri dinleyerek günün yorgunluğunu üzerinden atıyor.

Kente gelen misafirler, kendilerini türkülerle karşılayan aşıkları ilgiyle izledi. Aşıkların türkülerine de eşlik eden misafirler, sosyal medya hesaplarından aşıkların mini konserini sevdikleriyle paylaştı.

Turistler aşıkların türküleriyle coştu

Turistler aşıkların türküleriyle coştu

Turistler aşıkların türküleriyle coştu

Turistler aşıkların türküleriyle coştu

Turistler aşıkların türküleriyle coştu

Turistler aşıkların türküleriyle coştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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