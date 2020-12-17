Kars'ta tüp bayileri denetlendi
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Kars'ta tüp bayileri denetlendi

17.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:38
Kars'ta tüp bayileri denetlendi

Kars'ta zabıta ekiplerince tüp satışı yapan işyerleri denetlendi.

Kars'ta zabıta ekiplerince tüp satışı yapan işyerleri denetlendi.

Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüp satışı yapan işyerlerinde denetim yaptı. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu gereği işletme sahiplerine bilgi veren zabıta, işyerlerinde bir takım incelemelerde bulundu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerde bakkallarda tüp satmanın yasak olduğuna bir kez daha dikkat çekerek, bu konuda tüp satışı yapan bayilere bakkallara tüp vermemeleri konusunda uyarıda bulundu. - KARS

Kars'ta tüp bayileri denetlendi
Kars'ta tüp bayileri denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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