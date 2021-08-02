Kars'ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
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Kars'ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

Kars'ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta trenin çarptığı bir kişi yaklaşık 50 metre sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Kars'ta trenin çarptığı bir kişi yaklaşık 50 metre sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 08.05 sıralarında meydana geldi. Kars'tan Ankara'ya hareket halindeki 42009 sefer sayılı Doğu Ekspresi, Yeni Mahalle eski Kömür Tevzi bölgesinde bulunan hemzemin geçitten geçmekte olan N.A.'ya çarptı. Feci kazada olay yerinden yaklaşık 50 metre sürüklenen N.A. hayatını kaybetti. Kaza, vatandaşlar tarafından polis, itfaiye ve AFAD ekiplerini bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaza mahalline güvenlik şeridi çekti. Kaza daha sonra cumhuriyet savcısına bildirildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kaza mahalline kimsenin girmesine izin vermezken kazada hayatını kaybeden N.A.'nın yakınları olay yerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından N.A.'nın cansız bedeni Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan yapılan incelemelerin ardından Doğu Ekspresi'nin gecikmeli olarak yoluna devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Kars'ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Kars'ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Kars'ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Kars'ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Kars'ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Kars'ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Kars'ta tren altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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