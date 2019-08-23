Kars'ta traktörün altında kalan çocuk öldü
Kars'ta traktörün altında kalan 1,5 yaşındaki kız çocuğu öldü.
Kars'ta traktörün altında kalan 1,5 yaşındaki kız çocuğu öldü.
Merkeze bağlı Verimli köyünde yaşayan Y.Ç, evlerinin bahçesinde traktörle geri manevra yaparken kız çocuğu M.M.A'ya çarptı.
Küçük çocuğun traktörün altında kaldığını fark eden ailesi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi.
Çocuğun cansız bedeni, otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.