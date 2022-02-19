Kars'ta trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kars'ta trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA, Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kars'ta kara yolu üzerindeki trafik levhalarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

ARDAHAN (AA) - Kars'ta kara yolu üzerindeki trafik levhalarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kars- Erzurum, Kars- Ardahan ve Kars- Iğdır kara yolu üzerinde trafik işaret ve levhalarının çalındığı bilgisin alan Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, hurdacı oldukları öğrenilen M.Ö, N.Ö ile B.Ç gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada birçok trafik levhası ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel, Haberler

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