Kars'ta trafik kurallarına uymayan 38 sürücüye 17 bin 244 lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'ta trafik kurallarına uymayan 38 sürücüye 17 bin 244 lira ceza

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik denetiminde trafik kurallarına uymayan 38 sürücüye 17 bin 344 lira ceza uygulandı.

Kars'ta trafik kurallarına uymayan 38 sürücüye 17 bin 244 lira ceza
10.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:35

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik denetiminde trafik kurallarına uymayan 38 sürücüye 17 bin 344 lira ceza uygulandı.

Kentte jandarma ekipleri, 92 personelin katılımıyla, radarlı hız kontrol, ticari taksi, yük yolcu taşıma, araç kontrolü, emniyet kemeri konularında sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde 1169 aracı denetleyen ekipler, 11 araca hız kuralına uymamaktan, 4 kişiye seyir halinde telefon kullanmaktan, 2 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 21 kişiye ise diğer trafik kurallarını ihlalden toplam 38 araca 17 bin 344 lira ceza kesti.

Kontrollerde ayrıca 12 araç trafikten men edildi ve 1 hacizli araç yakalandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Meral Akşener Angela Merkel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Metin Özülkü Gonca Vuslateri Nilperi Şahinkaya
Spor Gökhan Töre Lionel Messi Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Yunan İzmir Milli Fatih
Şu an buradasınız: Kars'ta trafik kurallarına uymayan 38 sürücüye 17 bin 244 lira ceza - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 12:42:11. #1.15#
title