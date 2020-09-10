Kars'ta trafik kurallarına uymayan 38 sürücüye 17 bin 244 lira ceza Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik denetiminde trafik kurallarına uymayan 38 sürücüye 17 bin 344 lira ceza uygulandı.

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan trafik denetiminde trafik kurallarına uymayan 38 sürücüye 17 bin 344 lira ceza uygulandı. Kentte jandarma ekipleri, 92 personelin katılımıyla, radarlı hız kontrol, ticari taksi, yük yolcu taşıma, araç kontrolü, emniyet kemeri konularında sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 1169 aracı denetleyen ekipler, 11 araca hız kuralına uymamaktan, 4 kişiye seyir halinde telefon kullanmaktan, 2 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 21 kişiye ise diğer trafik kurallarını ihlalden toplam 38 araca 17 bin 344 lira ceza kesti. Kontrollerde ayrıca 12 araç trafikten men edildi ve 1 hacizli araç yakalandı. Kaynak: AA